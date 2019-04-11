Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.49
Dolar
5.75
BIST 100
96,224.54
Altın
1,296.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Gazeteci Aykut Işıklar son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Aykut Işıklar, son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Tokgöz   | 11.04.2019
Gazeteci Aykut Işıklar son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

Gazeteci Aykut Işıklar için Kadıköy Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisi'nde, öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. 

Törene, Işıklar'ın çocukları, yakınları, meslektaşları ile sanatçı Erol Evgin katıldı. Aykut Işıklar'ın çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Işıklar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

Gazeteci Aykut Işıklar vefat etti

Gazeteci Aykut Işıklar vefat etti