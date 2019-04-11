Gazeteci Aykut Işıklar son yolculuğuna uğurlandı
Kalp yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Aykut Işıklar, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul
Gazeteci Aykut Işıklar için Kadıköy Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisi'nde, öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Işıklar'ın çocukları, yakınları, meslektaşları ile sanatçı Erol Evgin katıldı. Aykut Işıklar'ın çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Işıklar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.