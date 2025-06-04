Dolar
39.14
Euro
44.79
Altın
3,355.13
ETH/USDT
2,629.60
BTC/USDT
105,349.00
BIST 100
9,273.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İşçiye aylık ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının kapsamı genişletildi

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenlerle üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 3 olması halinde, işçilere aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla ödeyecek.

Orhan Onur Gemici  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
İşçiye aylık ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının kapsamı genişletildi

Ankara

"Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5953 sayılı Kanun'a tabi olarak Türkiye genelinde en az 3 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazeteci çalıştıran işverenlerin, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu'nda "işçi" tanımına giren kimseleri çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısıyla işçi sayısı toplamının en az 3 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeme yükümlülüğü bulunacak.

Deniz İş Kanunu'na tabi olarak Türkiye genelinde en az 3 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecek.

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenlerle üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 3 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları ödemelerin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak.

Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Yapılan değişiklikle, "en az 5 gazeteci", "en az 5 gemi adamı" ve "en az 5 işçi" şeklinde uygulanan yönetmelik maddelerinin kapsamı genişletilmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı nedeniyle hava yolu taşımacılığında 365 ek sefer planlandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul Valisi Gül: Bayram tatili süresince 18 bin 380 asayiş personeli görev yapacak
Sıfır Atık Vakfından okullarda sıfır atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitimi

Benzer haberler

BDDK, Halk Katılım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin verdi

BDDK, Halk Katılım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin verdi

İşçiye aylık ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının kapsamı genişletildi

TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'un seçildiğine dair karar Resmi Gazete'de

MSÜ akademik personel yönetmeliğinde değişiklik

MSÜ akademik personel yönetmeliğinde değişiklik
Arazi toplulaştırma ve acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Arazi toplulaştırma ve acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İzmir'de yaklaşık 23 bin işçinin grevi dördüncü gününde

İzmir'de yaklaşık 23 bin işçinin grevi dördüncü gününde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet