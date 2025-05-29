Dolar
39.11
Euro
44.48
Altın
3,311.96
ETH/USDT
2,692.80
BTC/USDT
108,437.00
BIST 100
9,209.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de "Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor. DRON - Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi’nde "İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katılıyor
logo
Gündem

Güngören'de gazetecilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İrem Demir, İlyas Kaçar  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Güngören'de gazetecilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar T.A. ve E.Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olan, ayrıca patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Güngören'de dün sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan televizyon kanalı ekibine yönelik saldırıya ilişkin, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
RTÜK, yayın ihlali yapan 4 kanala ceza verdi
İzmir'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı
Güngören'de gazetecilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Güngören'de gazetecilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Güngören'de gazetecilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı

Güngören'de bir iş yerindeki patlama güvenlik kamerasında

DSÖ, Gazze'de dünyanın şimdiye kadarki en kötü açlık krizlerinden birinin yaşandığını bildirdi

DSÖ, Gazze'de dünyanın şimdiye kadarki en kötü açlık krizlerinden birinin yaşandığını bildirdi
İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırının şahitleri dehşet anlarını anlattı

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırının şahitleri dehşet anlarını anlattı
Gazze Hükümeti: İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Hükümeti: İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet