Dolar
39.11
Euro
44.48
Altın
3,311.96
ETH/USDT
2,692.80
BTC/USDT
108,437.00
BIST 100
9,209.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de "Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor. DRON - Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi’nde "İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katılıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

Kaan Bozdoğan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci seneidevriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisi ile fethin tasvir edildiği bir görsele de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
RTÜK, yayın ihlali yapan 4 kanala ceza verdi
İzmir'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı
Güngören'de gazetecilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ve sivil anayasa milletimize verdiğimiz bir söz, bundan geri adım yok

"İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi AKM'de açıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a çok sayıda mimari eser kazandırdı

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a çok sayıda mimari eser kazandırdı

İstanbul'un fethinde Kerkoporta Kapısı'nın açık unutulduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

İstanbul'un fethinde Kerkoporta Kapısı'nın açık unutulduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet