Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci seneidevriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Erdoğan paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisi ile fethin tasvir edildiği bir görsele de yer verdi.
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Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul’un Fethi’nin 572’nci seneidevriyesi mübarek olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2025
Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/RY8gwfl3cY