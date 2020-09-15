Fuat Oktay, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Nuri Paşa (Killigil) ve Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman neferlerini rahmetle yad ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de can Azerbaycan ile tek yüreğiz." ifadelerini kullandı.
#Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Nuri Paşa (Killigil) ve Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman neferlerini rahmetle yad ediyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 15, 2020
Dün olduğu gibi bugün de can #Azerbaycan’la tek yüreğiz.#TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿
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