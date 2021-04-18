Fuat Oktay, babası vefat eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'a başsağlığı diledi
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'a taziyelerini iletti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un babası Malıkgulı Berdimuhamedov'a Allah'tan rahmet, Sayın Cumhurbaşkanına, dost ve kardeş Türkmenistan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.