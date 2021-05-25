Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki üsse saldırı girişiminde bulunduğu maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse yönelik maket uçak saldırısı Mehmetçiğin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.
Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın kalktığı nokta belirlendi.
Bu noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.