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Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki üsse saldırı girişiminde bulunduğu maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Aykut Karadağ   | 25.05.2021
Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse yönelik maket uçak saldırısı Mehmetçiğin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.

Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın kalktığı nokta belirlendi.

Bu noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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