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FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi Nevşehir'de yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Konya bölge imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Behçet Alkan   | 05.06.2020
FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi Nevşehir'de yakalandı

Nevsehir

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya adli makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan örgütün sözde sorumlularından Ö.Ç. ile Yozgat adli makamlarınca aranan eşi E.Ç, Nevşehir'de saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların gizlendikleri ikamette yapılan aramada, farklı kişilere ait kimlik ve ehliyetler, bir miktar para ve ziynet eşyası ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. tutuklandı, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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