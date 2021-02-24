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FETÖ'nün 'emniyet imamı' Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari "emniyet imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 24.02.2021
FETÖ'nün 'emniyet imamı' Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

Ankara

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari "emniyet imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş, ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Karakuş, üzerine atılı suçlamaları reddetti. FETÖ ile irtibatının olmadığını, ByLock kullanmadığını iddia eden Karakuş, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürüp beraat istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Karakuş'u, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte Karakuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, Karakuş'un, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra FETÖ'den mahkum olan avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin yanında staja başladığı, daha sonra kendi hukuk bürosunu kurduğu belirtildi.

Karakuş, FETÖ'nün firari "emniyet mahrem imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2017'ye kadar avukatlığını yaptı. FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını Bank Asya'ya yatırdığı belirlenen Karakuş'un, bankanın TMSF'ye geçmesiyle hesabındaki 3 milyon 769 bin 810 lirayı çektiği tespit edildi.

İddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespitine yer verilen Karakuş'un, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılması istenmişti.

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