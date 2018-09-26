FETÖ sanığı iş adamının şirket hisselerine müsadere

Tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan daha önce 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yusuf Boydak'ın, Boydak Holding ve bağlı şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesine karar verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bank Asya’ya destek olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yusuf Boydak’ın, Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisselerinin müsaderesine (el koyma) karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf Boydak ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Boydak savunmasında, gelirlerinin kalmadığını ve mağdur olduğunu öne sürdü.

"Birkaç gayrimenkulden kira gelirleri olmasa aç kalırız." diyen Boydak, "İnanın çok zor durumdayız. Açık yüreklilikle FETÖ’cü olmadığımı her platformda söylüyorum. Bana 7,5 yıl hüküm verildi. Gerçekten mağdur durumdayız. Önceden veren el olurken, şimdi alan el olmaktan çok korkuyoruz. Hisselerimin müsadere talebinin reddini istiyorum.” diye konuştu.

Sanık avukatı da kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatın talebinin reddederek, sanık Boydak’ın TMSF’ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine karar verdi.

Eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesine de yine aynı mahkemece karar verilmişti.

Muhabir: Ramazan Kaya