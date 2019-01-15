FETÖ firarisi eski savcı Akkaş'ın amcası yargılanıyor

FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın örgüt üyeliğinden ve sahte kimlikle kiraladığı kasada sakladığı öne sürülen 100 kilogram altınla ilgili tutuklu yargılandığı davaya devam edildi

Fotoğraf:AA/Mustafa Ünal Uysal

ISPARTA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın örgüt üyeliğinden ve sahte kimlikle kiraladığı kasada sakladığı öne sürülen 100 kilogram altınla ilgili tutuklu yargılandığı davaya devam edildi.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Faruk Akkaş, tutuksuz sanıklardan Ş.Ç, S.A, S.A ve sanık avukatlar katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık İ.S.Ç. ise katılmadı.

Mahkeme Başkanı Cemal Duman, dosyadaki tanık Y.B'nin, FETÖ şirketi için örgütün Isparta İl imamı olduğu öne sürülen Osman Demirhan talimatıyla dönemin şirket muhasebecisi E.Ç. tarafından Bank Asya'dan 1.3 milyon lira kredi çekildiğine ilişkin beyanını sordu. Başkan Duman, Akkaş'tan tanığın beyanına göre bu paranın Türkçe Olimpiyatları için harcandığı ve bu borcun kapanması için tekrar başka bir bankadan kredi çekildiğine ilişkin ifadelerin doğru olup olmadığını söylemesini istedi.

Sanık Akkaş, paranın ihtiyaçtan dolayı çekildiğini, ancak Türkçe Olimpiyatları için çekilmediğini öne sürdü.

Akkaş, mahkeme başkanı Duman'ın "Altınbaşak şirketi FETÖ'yle bağlantılı mıydı?" sorusu üzerine de, "Altınbaşak FETÖ'ye ait değildir. Beyanları kabul etmiyorum. Beyanların hukuki dayanağı yoktur." iddiasında bulundu.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında altınların FETÖ'yle ilişkisinin olup olmadığının tespit edilmesi için Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yazı yazılmasını ve sanık Faruk Akkaş'ın suç şüphesinin devam etmesinden dolayı tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı, dosyada yer alan tanık Y.B'nin ifadelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve o dönem şirketin eğitim bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlendiğini öne sürdü.

Sanık avukat, Akkaş'ın uzun yıllardan beri kuyumculuk yaptığını ve bu miktarda altının bir kuyumcuda olmasının olağan bir durum olduğunu iddia etti.

Söz verilen Akkaş ise uzun süreden beri ailesinden uzak kaldığını ve 1 yıldır da cezaevinde olduğunu belirterek, kendisinin ve ailesinin mağdur olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti altınların aidiyet tespiti için MASAK'a yazı yazılmasını ve Akkaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Akkaş'ın, eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladığının belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, kasada saklanmış 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağı ele geçirilmiş, hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

"17-25 Aralık kumpası"nı kuran savcılardan, FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu ve örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edilmişti.