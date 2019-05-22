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Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltında

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Halil Demir   | 22.05.2019
Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltında

İstanbul

İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta dün bir inşaat alanındaki kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhit Emrah D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Olay

İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 


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