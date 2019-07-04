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Etiyopya’da FETÖ’cü eski okul müdürü gözaltına alındı

Etiyopya'da FETÖ okullarının eski müdürü, Türkiye Maarif Vakfının devraldığı okulda provokasyon girişiminde bulununca polis tarafından gözaltına alındı.

Tufan Aktaş   | 04.07.2019
Etiyopya’da FETÖ’cü eski okul müdürü gözaltına alındı

Etiyopya

Etiyopya’nın Harar şehrinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından devralınan FETÖ okullarının eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor gözaltına alındı.

Rainbow Derneği adı altında yönetilen okulların müdürlüğünü yapan Noor, TMV’nin dün teslim aldığı okula bu sabah girerek provokasyon girişiminde bulundu.

Etiyopya’nın yaklaşık iki yıl önce okulların devrine ilişkin karar almasına rağmen, FETÖ’den aldığı emirlerle devri engellemeye çalışan Noor, çıkardığı gerginliğin ardından polis tarafından gözaltına alınarak Harar’daki emniyet binasına götürüldü.

Okullardaki varlıkların ve demirbaşların tespiti için çalışmalar halen sürüyor. 

6 FETÖ okulu daha var

FETÖ’nün Harar’daki okulların dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 6 okulu daha bulunuyor.

Öte yandan, eski FETÖ okulu çalışanlarının, geçen yıl vergi kaçakçılığı ve yardım paralarındaki yolsuzluk üzerine okul yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin federal polis soruşturması da halen devam ediyor.

AA’nın geçen yıl ele geçirdiği ve yayınladığı belgelere göre, hayır kurumu çatısı altında bağışlarla kurulan okullar, 2009 ve 2017 yılında ülke yasalarına aykırı şekilde şahıs şirketlerine satıldı.

Devri engellemek için 2017’de okulları, isimlerini değiştirerek Alman vatandaşlığı bulunan FETÖ’cüleri şirkete ortak yapan örgüt, diplomaları Türk Büyükelçiliği tarafından onaylanmayan öğretmen olduğu şüpheli çok sayıda kaçak Türk vatandaşını ülkede çalıştırmaya başladı.

Etiyopya medyasında, okulları "Alman yatırımcılara" devrettiği şeklinde propaganda yapan FETÖ, geçen yıl Almanya’da kendisine bağlı bir kurum üzerinden Etiyopya’daki okullar için verdiği iş ilanıyla kendi yalanını açığa çıkarmıştı.

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