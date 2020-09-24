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Türkiye

Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheliler serbest

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlyas Kaçar   | 24.09.2020
Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheliler serbest

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 38 yaşındaki Kübra B., geçen hafta estetik operasyon yaptırmak için Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezine gitti. Operasyonun ardından rahatsızlanan kadın, güzellik merkezi çalışanlarınca evine bırakıldı. Evinde tekrar rahatsızlanan Kübra B. babası tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kübra B.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güzellik merkezi işletmecisi ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheli, savcılıkça nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada güzellik merkezinin operasyon yapma yetkisi bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadının ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "şüpheli ölüm" olayının aydınlatılmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda, olay ile ilgili ekiplerin ivedilikle hastaneye geçtikleri ve ölen şahsın yakınları ile görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ölen şahsın olay günü Beylikdüzü ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan ikametine tanımadıkları bir kadın şahıs tarafından yarı baygın halde getirildiği, konuşamadığı, tanımadıkları kadın şahsa kızlarına ne olduğu sorulduğunda kızlarının düştüğünü beyan ettiği, akabinde Kübra B.'nin fenalaştığı, ivedilikle hastaneye kaldırdıkları, 20 Eylül'de hastanede yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır."

Konu ile ilgili araştırmanın genişletildiği ve Kübra B.'nin telefonu incelendiğinde, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde bir adresin tespit edildiği anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Adresin bulunduğu bina kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde adresin güzellik merkezi olduğu, ölen şahsın adresteki güzellik merkezine geliş kayıtları olduğu anlaşılmıştır. Devam eden çalışmalarda alınan tanık beyanlarında bahse konu sitedeki güzellik merkezini kendisini doktor olarak tanıtan Önder Ö.'nün işlettiğini, kira kontratının Bülent B. isimli şahsa ait olduğu, Kübra B.'nin güzellik merkezine geldiği, gayet sağlıklı olduğu ancak aynı gün 20.15 sıralarında güzellik merkezinde çalışan Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B., ve Kadriye A., isimli şahısların Kübra B.'nin koluna girerek götürdüklerini tespit edilmiştir."

Açıklamada, konu ile ilgili Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B., Kadriye A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

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