Euro
7.47
Dolar
6.79
BIST 100
106,164.80
Altın
1,721.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı

Eskişehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta ara verilen Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden başladı.

Deniz Açık   | 28.05.2020
Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı Fotoğraf:Deniz Açık/AA

Eskişehir

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yeniden başladı.

YHT ile Ankara'ya gidececek yolcuların, Eskişehir Garı'nın girişlerine yerleştirilen termal kamera sayesinde vücut ısıları tespit edildi. Güvenlik görevlileri, vatandaşları maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Garın bekleme salonundaki banklara, bilet kontrol noktalarına ve peronlara sosyal mesafe uyarılarının bulunduğu çıkartmalar ve levhalar yerleştirildi. Garda görev yapan personel de maske ve eldiven takarak Kovid-19'a karşı önlem aldı.

YHT içinde de yolcular sosyal mesafe kuralına uygun olarak koltuklardaki yerlerini aldı.

Daha sonra tren, Ankara'ya uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
Amerikalıların yarıdan fazlası, bulunması halinde Kovid-19 aşısına soğuk bakıyor
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak

Benzer haberler

Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü

Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü

Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı

Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı
Amerikalıların yarıdan fazlası, bulunması halinde Kovid-19 aşısına soğuk bakıyor

Amerikalıların yarıdan fazlası, bulunması halinde Kovid-19 aşısına soğuk bakıyor