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Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Kemal Karadağ   | 19.06.2021
Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Ankara

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Özer hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Özer'e, silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Mütalaada örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespiti yer aldı

Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Cumhur Özer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, üye olduktan sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği, FETÖ toplantılarına katıldığı, örgütün ilgilendiği dosyaların takibini yaptığı kaydedilmişti.

Cumhur Özer'in ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen mütalaada, sanığın, ankesörlü telefondan arandığına ilişkin kayıtlara da yer verilmiş, aynı sabit telefonlardan, FETÖ üyeliğinden yargılanan bazı eski yüksek yargı üyelerinin de arandığı ifade edilmişti.

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