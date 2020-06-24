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Eski Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 'görevi kötüye kullanma'dan 1 yıl hapis cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Kocadon'a, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası verildi.

Ali Ballı   | 24.06.2020
Eski Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 'görevi kötüye kullanma'dan 1 yıl hapis cezası

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Kocadon'a, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası verildi.

Kocadon ile Bodrum Belediyesinin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı'nın, Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davasında karar belli oldu.

Mahkeme, sanıkları "görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kocadon'un avukatı Mehmet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karar duruşmasının ocak ayında yapıldığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci dolayısıyla tebligatın ellerine yeni ulaştığını bildirdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunduklarını aktaran Türkoğlu, "Daha kesinleşmemiş bir karar. İstinaf sonucunu bekleyeceğiz. Kararın bozulacağına inanıyoruz. Hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kocadon ve Aytı hakkında, 2012'de verilen bir tadilat yapı ruhsatıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

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