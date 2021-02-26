Eski başbakanlardan Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
İstanbul
Çiller, mesajında, "Cumhuriyetimizin 54. Hükümeti olarak 28 Şubat sürecinde yönetimde bulunan Refahyol Hükümetinde koalisyon ortaklığı yaptığımız Refah Partisi Genel Başkanı, Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.