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Türkiye

Eski başbakanlardan Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Elif Küçük   | 26.02.2021
Eski başbakanlardan Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

İstanbul

Çiller, mesajında, "Cumhuriyetimizin 54. Hükümeti olarak 28 Şubat sürecinde yönetimde bulunan Refahyol Hükümetinde koalisyon ortaklığı yaptığımız Refah Partisi Genel Başkanı, Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Eski başbakanlardan Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

Eski başbakanlardan Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı