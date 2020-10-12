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Esenyurt'ta, bir çocuğun yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt'taki trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 12.10.2020
Esenyurt'ta, bir çocuğun yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Atatürk Mahallesi Dağhan Sokak'ta, Esenyurt-Küçükçekmece seferini yapan Ensar K, 34 M 5492 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin'e çarptı. 

Bu sırada olayı gören çevredeki vatandaşlar şoför Ensar K'yi darbetti.

Çocuk, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen ve ifadesi alınan Ensar K, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, aniden koşarak yola çıkan çocuğa minibüsün çarpması ve çevredekilerin şöförü darbetmesi etmesi yer aldı.


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