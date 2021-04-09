Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Erdoğan, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.