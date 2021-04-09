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Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Berk Özkan   | 09.04.2021
Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı

İstanbul

Erdoğan, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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