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Türkiye

Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 19.09.2020
Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürüttüğünü, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."

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