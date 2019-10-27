Erdoğan: DEAŞ elebaşının etkisiz hale getirilmesi terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinin, terörle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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The killing of Daesh’s ringleader marks a turning point in our joint fight against terrorism. Turkey will continue to support anti-terror efforts — as it has done in the past.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2019
Erdoğan, şunları kaydetti:
"DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.
Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.