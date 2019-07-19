Euro
6.34
Dolar
5.64
BIST 100
102,448.20
Altın
1,437.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erbil saldırısının failinin kardeşlerinden biri milletvekili, ikisi terörist

Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenildi.

Sertaç Bulur   | 19.07.2019
Erbil saldırısının failinin kardeşlerinden biri milletvekili, ikisi terörist

Ankara

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu açıklanan Mazlum Dağ'ın kardeşleri arasında bir milletvekili ile PKK mensubu iki terörist bulunuyor.

Dağ ailesinin 13 çocuğundan birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu belirtildi, Mazlum Dağ'ın kardeşlerinden "İsyan" kod adlı İbrahim Dağ ile "Numan" kod adlı Lütfi Dağ'ın da terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Erbil saldırısının failinin kardeşlerinden biri milletvekili, ikisi terörist

Erbil saldırısının failinin kardeşlerinden biri milletvekili, ikisi terörist

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama

IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı

IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir terör saldırısı
Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı

Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı
Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye