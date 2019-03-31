Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Enerji güvenliğinde hiçbir sıkıntı yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Son aldığım rapora göre, ülke genelinde enerji güvenliğinde herhangi bir olumsuzluk yok, özellikle şehir merkezlerimizde hiçbir sıkıntı yok." dedi.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde enerji güvenliğinin sağlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ülke genelinde herhangi bir olumsuzluk yok, özellikle şehir merkezlerimizde hiçbir sıkıntı yok. İl ve ilçe seçim kurullarımızın olduğu bölgelerde de alternatif besleme hatları daha önceden planlanmıştı. Hatta jeneratörler de oralara kuruldu, yedekleme amacıyla. Ne kadar seçim bölgemiz varsa hepsinde ekipler görev başında." dedi.
Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve çocukları ile oylarını kullanmak için Üsküdar'daki Rasathane Ortaokulu'nda "2295" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Oy kullanmak için sırada bekleyen Dönmez, daha sonra sandık görevlileriyle tokalaştı.
Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Dönmez, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı "Hayırlı olsun" diyerek sandığa attı.
Dönmez, Türkiye genelinde enerji güvenliğinde bir aksaklık yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğunu dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:
"Son aldığım rapora göre, ülke genelinde herhangi bir olumsuzluk yok, özellikle şehir merkezlerimizde hiçbir sıkıntı yok. İl ve ilçe seçim kurullarımızın olduğu bölgelerde de alternatif besleme hatları daha önceden planlanmıştı. Hatta jeneratörler de oralara kuruldu, yedekleme amacıyla. Herhangi bir sıkıntımız yok, inşallah seçim sonuna kadar da bu şekilde devam etmiş oluruz. Her dağıtım şirketi her seçim bölgesinde ayrı ayrı ekipleri var. Ne kadar seçim bölgemiz varsa hepsinde ekipler görev başında."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.