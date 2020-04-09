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Türkiye

Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler suçlulara göz açtırmıyor

Muş'ta görev yapan kadın polisler, terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor.

İbrahim Yaldız   | 09.04.2020
Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler suçlulara göz açtırmıyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş'ta emniyet teşkilatının göz bebeği kadın polisler, milletin huzur ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor.

Muş Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli kadın polisler, gece gündüz demeden verilen görevleri yerine getiriyor, terör ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi için özveriyle çalışıyor.

Operasyonlarda ve yol uygulamalarında ciddiyetle görev yapan, suçlulara ve kaçakçılara göz açtırmayan kadın polisler, sürücülere trafik kurallarını anlatıyor, olası saldırılara karşı elleri tetikte, arkadaşlarının güvenliğini de sağlıyor.

Bölgenin zor şartlarına rağmen fedakarca görev yapan polisler, evde ise anneliğin gereklerini yerine getiriyor.

"Suçlularla mücadele ediyoruz" 

Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 12 yıllık polis memuru Badegül Göçebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlerini tamamladıktan sonra uygulama noktalarında görev aldıklarını anlatan Göçebe, "Durdurduğumuz araçlarda plaka ve GBT sorgulaması yapıyoruz. Bir suç unsuru olup olmadığını belirlemek için detaylı arama gerçekleştiriyoruz. Kentin huzur ve güvenliği için kadın polisler olarak erkek meslektaşlarımızla çalışıyoruz. İşimiz bittikten sonra da üniformayı çıkarıp anne oluyoruz. Bir çocuk annesiyim. Çocuğumuzla iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz. Annelikle mesleği bir arada yürütüyoruz." diye konuştu. 

"Kentin huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız"

Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğünde görevli 3 çocuk annesi polis memuru Lütfiye İnceli de 11 yıldır meslekte olduğunu dile getirdi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için her türlü suçla mücadele etmeye çalıştıklarını belirten İnceli, "Bürodaki işlerimizi bitirdikten sonra uygulama noktalarına geçerek kaçakçılık, terör örgütü ve diğer suçluların yakalanması için çaba gösteriyoruz." dedi. 

Mesai bitiminde ise evde çocuklarıyla ilgilendiğini belirten İnceli, "Kaçakçılara ve teröristlere karşı mücadele verirken evde de annelik görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Muş Emniyet Müdürlüğü olarak kentin huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

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