Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz
Emine Erdoğan, sokakta yaşayan hayvanlar için hayatın biraz olsun kolaylaştırabileceğini belirterek, "Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım." açıklamasını yaptı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, sokak hayvanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara #1KapSu1KapMama vererek yaşamlarına yardımcı olalım.#4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/nxmfPzP1Uq— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2020
Erdoğan, "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz. Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, "Sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza yardım etmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var." başlığıyla videoya yer verdiği iletisinde, şu önerilerde bulundu:
"Ağaçların dallarına asacağımız elma, armut gibi meyvelerle yiyecek arayışı içerisinde olan kuşlar besleyebiliriz. Yiyecek artışlarımızın içerisinde kürdan gibi sivri, can kırıkları gibi kesici parçalar bulunmamasına dikkat edebiliriz. Bu yiyecekleri belediyelerin belirlediği mama istasyonlarına bırakabiliriz, ayrıca evimizde kullanmadığımız battaniye, örtü gibi malzemeleri yakınımızdaki hayvan barınağına verebiliriz. Evimizde bulunan karton kutulardan, sokakta yaşayan hayvanlara soğuktan korunabilecekleri bir yuva yapabiliriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.