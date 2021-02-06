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Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz

Emine Erdoğan, sokakta yaşayan hayvanlar için hayatın biraz olsun kolaylaştırabileceğini belirterek, "Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım." açıklamasını yaptı.

Zeynep Rakipoğlu   | 06.02.2021
Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, sokak hayvanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz. Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "Sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza yardım etmek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var." başlığıyla videoya yer verdiği iletisinde, şu önerilerde bulundu:

"Ağaçların dallarına asacağımız elma, armut gibi meyvelerle yiyecek arayışı içerisinde olan kuşlar besleyebiliriz. Yiyecek artışlarımızın içerisinde kürdan gibi sivri, can kırıkları gibi kesici parçalar bulunmamasına dikkat edebiliriz. Bu yiyecekleri belediyelerin belirlediği mama istasyonlarına bırakabiliriz, ayrıca evimizde kullanmadığımız battaniye, örtü gibi malzemeleri yakınımızdaki hayvan barınağına verebiliriz. Evimizde bulunan karton kutulardan, sokakta yaşayan hayvanlara soğuktan korunabilecekleri bir yuva yapabiliriz."

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