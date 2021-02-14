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Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 14.02.2021
Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi