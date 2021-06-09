Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kıymetli eşi Aygül Caparova'yı misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.