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Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile bir araya geldi.

Selma Kasap   | 09.06.2021
Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kıymetli eşi Aygül Caparova'yı misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadesine yer verdi.

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