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Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Güç Gönel   | 05.12.2020
Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Erdoğan, paylaşımında, "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümü vesilesiyle geleceğin inşasında kadınlarımızın öncü bir rol üstleneceğine sonsuz inançla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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