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Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Servet Yörük (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Kara   | 30.04.2021
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Onur Çoban - Anadolu Ajansı

İstanbul

Cuma namazına müteakip Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Yörük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve bazı askeri yetkililer katıldı.

Törenle uğurlanan Yörük'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.





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