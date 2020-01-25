Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etimesgut Askeri Havaalanından ekipler deprem bölgesine sevk edilmek üzere kargo uçağına yükleniyor. Elazığ'da deprem
logo
Türkiye

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var." dedi.

Özgür Ayaydın   | 25.01.2020
Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok

Ankara

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, depremde ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde çok sayıda binada hasar oluştuğunu belirtti.

Şu ana kadar ilçe merkezinde can kaybının bulunmadığını ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var. Bunlar da sağlık ekiplerimizin müdahalesi sonucu ayakta tedavi edildi. Vatandaşlarımıza olası artçı sarsıntılar dolayısıyla evlerine girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz."

Gündoğan, Sivrice Kaymakamlığı öncülüğünde hasar oluşan köylerde gerekli araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

RTÜK Başkanı Şahin'den depreme ilişkin haberlerde 'hassasiyet' çağrısı

RTÜK Başkanı Şahin'den depreme ilişkin haberlerde 'hassasiyet' çağrısı

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca deprem bölgesi Elazığ'da

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok

Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı

Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız