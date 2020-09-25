Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre 100 dekar bitki örtüsü zarar gördü.

İsmail Şen   | 25.09.2020
Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Elaziğ

Elazığ'da Mastar Dağı'nda örtü yangını çıktı.

Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Elmapınarı köyü arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekipler, yangını kazma ve kürek kullanarak söndürmeye çalışıyor.

Zorlu arazi şartlarında güçlükle müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 100 dekarlık bitki örtüsü zarar gördü.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erzincan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Tokat'ta bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı

BM: Ege adalarındaki sığınmacılar 'kabul edilemez' şartlarda yaşıyor

BM: Ege adalarındaki sığınmacılar 'kabul edilemez' şartlarda yaşıyor
Midilli'deki sığınmacıların çilesi bitmek bilmiyor

Midilli'deki sığınmacıların çilesi bitmek bilmiyor
Fırat Nehri üzerine kurulan 'zipline' ilgi odağı oldu

Fırat Nehri üzerine kurulan 'zipline' ilgi odağı oldu