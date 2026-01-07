Dolar
Gündem

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınayla sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

Hasan Hüseyin Kul  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünde yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından beri 15 ile 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8 ile 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı
