Elazığ'da hemzemin geçitte tıra yük treni çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da sinyalizasyonu arızalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treninin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ
Bingöl istikametinden gelen "55521" sefer sayılı yük treni, Elazığ'ın Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte Murat Özdemir idaresindeki 23 AAF 320 plakalı tıra çarptı.
Kazada, makinistler Niyazi Tartar ve Alper Öztürk, tır sürücü Özdemir ile tırda bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.