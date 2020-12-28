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Elazığ'da hemzemin geçitte tıra yük treni çarptı: 5 yaralı

Elazığ'da sinyalizasyonu arızalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treninin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Suat Öztürk   | 28.12.2020
Elazığ'da hemzemin geçitte tıra yük treni çarptı: 5 yaralı Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Bingöl istikametinden gelen "55521" sefer sayılı yük treni, Elazığ'ın Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte Murat Özdemir idaresindeki 23 AAF 320 plakalı tıra çarptı.


Kazada, makinistler Niyazi Tartar ve Alper Öztürk, tır sürücü Özdemir ile tırda bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.

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