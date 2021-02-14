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Edirne'de AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı

Edirne'de AFAD ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle sınırda bekleyen tır sürücülerine kumanya yardımı yaptı.

Hakan Mehmet Şahin   | 14.02.2021
Edirne'de AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Balkanlar'da yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle Yunanistan İpsala'dan giriş yapacak tırların geçişine izin verilmiyor.

Edirne'de AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı

Kipi Sınır Kapısı'nın "yoğun kar" nedeniyle geçişlere durdurulması nedeniyle, bu sınır kapısının karşısındaki İpsala Hudut Kapısı'nda tır kuyrukları oluştu.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da yine olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tır kuyrukları meydana geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla AFAD ekipleri, her iki sınır kapısında bekleyen tır sürücülerine kumanya ikramında bulundu.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Salgınla mücadele devam ediyor

Öte yandan kentte salgının yayılımını durdurmak için filyasyon ekipleri, çetin kış şartlarında görev yapmaya devam ediyor.

Ekipler köylerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

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