Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ediyor KIZILAY Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Merkezefendi'deki kabri başında anılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı
logo
Türkiye

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaptı.

Zeynep Rakipoğlu,Berk Özkan   | 27.02.2021
Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Sağlık Bakanı Nemeki'den halka Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın
Doğu Karadeniz'deki Kovid-19 vaka artışlarının nedenini bulmak için bilimsel çalışma yapılacak
'Karantinada geçirdiğim 14 gün bana 14 yıl gibi geldi'
'Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim'
İspanya'da acı, kaos ve endişeye neden olan Kovid-19 salgını bir yılı geride bıraktı

Benzer haberler

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Hollywood yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Türk Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Türk Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı