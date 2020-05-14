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Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi

"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için bulundukları Dominik Cumhuriyeti'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 110 kişilik ekip, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Alptekin Soykan   | 14.05.2020
Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu kapsamında yurda dönen yarışma ekibinin üyeleri, sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. 

"Survivor 2020" yarışması ekibinde yer alan 110 kişi, burada yurt personeli tarafından karşılandı. Yarışma ekibi, daha sonra 14 gün boyunca gözlem altında kalacakları odalarına yerleştirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen, aralarında "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı ile Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarının bulunduğu yolcuları taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak, saat 17.30'da İstanbul'a gelmişti.

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