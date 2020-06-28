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Dolandırıcılık şebekesine 'Marina Operasyonu': 11 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde lüks otomobil ve yat ticareti yaptığını iddia edip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Cankut Taşdan   | 28.06.2020
Dolandırıcılık şebekesine 'Marina Operasyonu': 11 gözaltı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Antalya'ya yerleşip kiraladıkları ofislerde lüks otomobil ve yat ticareti yaptıkları görüntüsü veren ve bu yolla vatandaşları dolandıran suç örgütünün faaliyetini tespit etti.

Zanlıların lüks otomobil ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak, yüklü miktar miktarda kapora verdiğini, bu yolla güven kazanmaya çalıştıkları, böylece araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri, geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldukları, verdikleri çeklerin ise karşılıksız çıktığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Antalya ve Eskişehir'de dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı "Marina Operasyonu" düzenledi.

Gözaltına alınan 11 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 4 silah ile çeşitli dökümanlar ele geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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