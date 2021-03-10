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Türkiye

Doğu Karadeniz'de 125 'taşkın erken uyarı istasyonu' kurulacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz için hayati öneme sahip "Taşkın Erken Uyarı Sistemi"nin kurulum sözleşmesini imzaladıklarını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 10.03.2021
Doğu Karadeniz'de 125 'taşkın erken uyarı istasyonu' kurulacak

Ankara

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız,  "Dere yataklarındaki su yükselmeleri ve bunların yerleşim yerlerini tehdit etme durumu anında tespit edilerek ilgili birimlerle yöre halkının uyarılması ve gerekli tedbirleri alması sağlanacak" dedi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de en çok yağış alan ve buna bağlı olarak en çok taşkın yaşanan bölge konumundaki Doğu Karadeniz'de DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce bugüne kadar çok sayıda taşkın ve rüsubat kontrol tesisi hayata geçirildi.

Son yıllarda teknik yapılar dünyadan örnek alınarak bölgede uygulanmaya başlandı ancak taşkınlarda yapısal tedbirlerin dışında "Taşkın Erken Uyarı Sistemi" gibi yapısal olmayan tedbirlerin de büyük önemi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz için hayati öneme sahip "Taşkın Erken Uyarı Sistemi" kurulum sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İş kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğun yerleşimlerin memba kesimlerindeki dere yataklarında 125 taşkın erken uyarı istasyonu kurulacak. Bu sayede dere yataklarındaki su yükselmeleri ve bunların yerleşim yerlerini tehdit etme durumu anında tespit edilerek ilgili birimlerle yöre halkının uyarılması ve gerekli tedbirleri alması sağlanacak."

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce son 2 yılda pilot olarak 3 istasyonla deneme çalışmaları yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştı.

İmzalanan sözleşmeyle 125 istasyon 1 yıllık süre sonunda hayata geçirilecek. İlk defa kurulacak sistem sayesinde can ve mal kayıplarının azaltılmasına büyük katkı sağlanacak.

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