Euro
9.00
Dolar
7.40
BIST 100
1,545.65
Altın
1,860.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Türkiye

Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı'da kaydedildi. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için de kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. ​​​​​​​

Fahrettin Gök,Yılmaz Kazandıoğlu   | 22.01.2021
Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

Erzurum,Van

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Ardahan ve Kars'ta 24, Erzurum'da 20, Iğdır ve Erzincan'da 13 ve Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Ardahan ile Iğdır'da 3, Kars'ta 5, Erzurum'da 7 ve Ağrı'da 15 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 106, Sarıkamış'ta 62 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Öte yandan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. 

Mevcut kar katmanının üzerine kuvvetli yağışların gelmesiyle eğimi dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
İtalya'da aşı teslimatındaki gecikmeler Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyasını yavaşlattı
Şanghay'da şüpheli Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı iki hastane karantinaya alındı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti
Japonya'da kabine Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı onayladı

Benzer haberler

Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Soğukta üşüyen kedilere mağazanın kapılarını açtılar

Doğu Anadolu kırsalında karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor

Doğu Anadolu kırsalında karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor
Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler

Kar yağışı ile beyaza bürünen Üçkaya Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu

Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu