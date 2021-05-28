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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 28.05.2021
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 11, Tunceli'de 14, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 33, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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