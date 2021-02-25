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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 14 ile Ağrı'da ölçüldü

Zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yunus Hocaoğlu   | 25.02.2021
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 14 ile Ağrı'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 14 ile Ağrı'da ölçülürken, bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Ağrı'da sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 116, Sarıkamış'ta 79 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

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