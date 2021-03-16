Dodik TürkAkım'ın Bosna Hersek'e ulaştırılmasıyla ilgilendiklerini söyledi
Ankara
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, TürkAkım'ın Bosna Hersek'e ulaştırılmasıyla ilgilendiklerini söyledi.
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