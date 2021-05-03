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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün 'kırmız', 'turuncu' ve 'gri' kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" kapsamında Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün "kırmızı", "turuncu" ve "gri" kategoride arandıklarının belirlendiğini açıkladı.

Aykut Karadağ   | 03.05.2021
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün 'kırmız', 'turuncu' ve 'gri' kategoride arandığı belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 29 Nisan'da Lice ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki bir grup teröriste yönelik Hava Kuvvetleri, Jandarma ATAK helikopterleri ve SİHA destekli operasyon düzenlendiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerden birinin 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı kategoride arandığı belirlendi

Etkisiz hale getirilenlerden birinin 2011'de örgüte katılan ve örgütün sözde "Orta Saha Karargahında Kadın Sorumlusu" olarak faaliyet gösteren terörist Suna Taş olduğu, "Terör Arananlar Listesi"nde 10 milyon liraya kadar ödülle "kırmızı" kategoride arandığının belirlendiği kaydedildi.

Aynı operasyonda 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride aranan örgütün sözde "Amed Eyaleti Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu" terörist Latife Hanibi ile 600 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan ve sözde "Amed Eyaleti/Lice Bölgesi"nde faaliyet yürüten terörist Dilan Silinsin'in de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin Diyarbakır bölgesindeki terör olaylarının planlayıcısı olduklarının belirlendiği bildirildi.

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