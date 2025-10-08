Dolar
41.71
Euro
48.48
Altın
4,034.45
ETH/USDT
4,450.00
BTC/USDT
121,639.00
BIST 100
10,767.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi Fotoğraf: Ankara İl Jandarma Komutanlığı

Ankara

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 271 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 271 şüpheli yakalandı

İşitme engelli anne ve kızı, biyonik kulakla birbirini daha rahat duydu

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 64 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 64 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı
MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon

MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet