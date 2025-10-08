Dolar
Gündem

Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında düzenlenen üç ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Zeynep Duyar  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi Fotoğraf: Arşiv

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar ve Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Doğubayazıt, Edirne ve Aralık cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Türkiye ve dünya gündemi

