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Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Cihan Çetin   | 04.06.2020
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı Fotoğraf: Cihan Çetin/AA

Diyarbakır

Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.


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