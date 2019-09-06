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Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 11'e yükseldi.

Ömer Yasin Ergin,Mehmet Şah Yılmaz   | 06.09.2019
Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı

Diyarbakir

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı. 

Malatya'dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep'ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin'den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının Mersin'den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, dün geldikleri kentte Diyarbakır annelerinin yürüttüğü oturma eylemine dahil oldu.

Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen anne Meryem Savur da dün eyleme katılarak, HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Eylemin 4. gününde bir aile daha katıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Dokuzçeltik köyünden gelen Aysel Koyun, 3 çocuğundan dağa kaçırılan Neşat Koyun'dan 4 yıl, 7 ay, 21 gündür haber alamadığını belirterek oturma eylemine dahil oldu.

Oğlunun kaçırıldığında 17 yaşında olduğunu ifade eden anne Koyun, beraberinde annesi Azime Koyun ile oturma eylemine katıldı.

Anne Koyun, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, oğluna kavuşmak için bugün eyleme katıldığını söyledi.

"Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Gittiğinde 17 yaşındaydı." diyen Koyun oğlundan bir kez haber aldığını anlattı.

Koyun, "İnternette çocuğumun dağda olduğunu gördüm. Buraya oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Çocuğumu geri getirsinler, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Oturma eylemini gördüğüm zaman bir umutla 'benim de çocuğum gelir, bir haber alırız' diye buraya geldim." şeklinde konuştu.

Annelerden HDP'li milletvekiline tepki

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan, ailelerin partinin il binası önünden kaldırılması için polislerle görüştü.

Görüşmenin ardından Aydeniz, il binasına girerken, oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe "Merhaba, Kolay gelsin sizlere." dedi.

Bunun üzerine aileler, Aydeniz'e, "Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar." ifadesiyle tepkilerini dile getirdi.

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