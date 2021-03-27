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Diyarbakır annelerinden Akkuş: Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım

Diyarbakır annelerinden Fatma Akkuş, "Kızımı alıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım. Ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alıp gideceğiz. Bize bu acıyı yaşatanlara Allah bin katını onlara da yaşatsın." dedi.

Ahmet Kaplan   | 27.03.2021
Diyarbakır annelerinden Akkuş: Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 572'nci gününde sürüyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş, kaçırılan kızını bulmak için büyük çaba sarf ettiğini fakat bir sonuç elde edemediğini söyledi.

Bir anne olarak çok acı çektiğini belirten Akkuş, "Uykularımız haram oldu, evimizde huzur yok. Kızımın hayalleriyle yaşıyoruz. Bu zalimler bu acıyı bize niye yaşattı? Kızım da anne olacaktı, ikizi evlendi, anne oldu. Kızım kime hizmet ettiğini bilmiyor. Kızım Allah rızası için seslen, neredesin? Senin için telefon numaralarımızı, evimizi değiştirmedik, eski mahallemizde oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Akkuş, evladının HDP tarafından dağa kaçırıldığını kaydetti.

Akkuş, şöyle konuştu:

"Bunu biliyorum ve bundan eminim. HDP binasında kayıtları yapılıyor, beyinleri yıkanıyor. Çocukları anne ve babalarıyla tehdit ediyorlar. Çocukları kandırıp gönderiyorlar. Kızımı alıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım. Ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alıp gideceğiz. Bize bu acıyı yaşatanlara Allah bin katını onlara da yaşatsın."

Bingöl'den oğlu Emrah için eyleme katılan baba Bilal Avunan da evladından 2015'ten beri haber alamadığını bildirdi.

"Oğlum HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya verildi." diyen Avunan, evladını HDP'den istediğini aktardı.

Avunan, "İsterim ki herkesin çocuğu gelsin, en sonunda benimki gelsin. Oğlum için çok acı çektim. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim." dedi.


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