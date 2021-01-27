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Diyanetten 'Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı' iddiasına yalanlama

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Eski CHP Milletvekili Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" denildi.

Sefa Şahin   | 27.01.2021
Diyanetten 'Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı' iddiasına yalanlama

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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